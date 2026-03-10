交易詭才Trump｜打完伊朗，格陵蘭已是囊中物？

當全世界還在為「伊朗戰爭如何真正停戰」爭論不休時，特朗普（Donald Trump）早已把目光投向了北極冰原——那片216萬平方公里、藴藏稀土與航道命脈的格陵蘭島。

這不是巧合，而是他一貫的節奏：每一場對外勝利，都是下一場領土或經濟要價的序章。打完委內瑞拉，他強勢索要格陵蘭；如今打完伊朗，格陵蘭已不只是「願望」，而是「結算單」。

世人總以為特朗普衝動、混亂、好戰。可他們沒看懂——他的戰爭從不是終點，而是槓桿。對伊朗發動「史詩怒火」行動，表面是報復核設施與導彈威脅，實則是一次精心設計的全球壓力測試。結果是，美軍五萬兵力投送無阻，B-2隱形轟炸機跨洲打擊精準如手術刀，霍爾木茲海峽雖短暫震盪，但全球能源定價權迅速回流美元體系。

而某些小國，卻把這場戰爭當成「投名狀」的機會。立陶宛總統顧問竟高調宣稱：「若美國需要，我們願派兵參與對伊行動。」一個常備軍僅兩萬餘人、坦克多為蘇聯老古董的波羅的海小邦，竟幻想用幾十名士兵換取華盛頓的青睞。殊不知，在特朗普眼中，這種「主動請纓」不是忠誠，而是廉價表演——特朗普十分噁心這種低賤的馬屁，真是可笑至極。

同樣天真的是丹麥。它一邊間接支持美以空襲伊朗（編按：此為作者解讀，讀者可參考丹麥對聯合國的官方聲明），一邊自詡「最可靠的北約盟友」，以為自己站在道德高地就能保住格陵蘭。可特朗普根本不吃這套。在他看來，「可靠」不等於「有用」。你能守得住北極嗎？能擋住敵對國家在格陵蘭的投資滲透嗎？能獨自開發稀土礦嗎？不能？那就別怪我直接接手。

2026年1月24日，白宮X平台官方帳號發布一張AI生成照片，畫面中特朗普（Donald Trump，又譯川普）與手持美國國旗的企鵝並肩走在冰上，走向格陵蘭國旗。（X@WhiteHouse）

雖然戰爭硝煙未散，但白宮立場依然是：格陵蘭島「必須歸屬美國」－－這就是特朗普的「慈悲」。

在他看來，真正的「戰略夥伴」，不是那些在聯合國投贊成票的國家，而是那些願意讓渡主權、開放資源、接受美國定價權的實體。格陵蘭自治政府雖嘴上說「不想成為美國人」，但島上失業率高企、基建落後、國防全靠丹麥象徵性駐軍（更依靠美國駐軍）——這種「主權」，不過是紙面裝飾。

於是，一場看似遙遠的中東戰爭，竟成了北極領土談判的加速器。

歐洲還是在掙扎，在美國的交易桌上，忠誠換不來尊重，只有服從才能苟安。

美國的歐洲盟友們已經在普遍感嘆：「特朗普時代，小國要麼被吞併，要麼被忽略。」

所以，請別再用「道德」「規則」來評判這場博弈。特朗普早已跳出了這套話語體系。

伊朗一戰，特朗普贏的不只是戰場，更是全球對「美國意志不可違抗」的重新認知。對他而言，勝利不是贏得掌聲，而是讓對手在恐懼中主動交出籌碼。

而格陵蘭，不過是這份認知的第一個地理註腳。