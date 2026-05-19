Google黑石合組AI雲業務　應對市場對AI計算服務龐大需求

Alphabet旗下Google與全球最大另類資產管理公司黑石集團（Blackstone）5月18日宣布，將成立一家專注於人工智能的雲端業務合資企業，以應對市場對AI計算服務的龐大需求。



據路透社報道，黑石將投入50億美元（約390億港元）股權資金，目標在2027年提供500兆瓦的資料中心容量。

這家總部位於美國的合資公司，將透過「計算即服務」模式，提供資料中心容量及谷歌的自訂AI晶片張量處理器，包括槓桿在內的總投資額可能達到250億美元。黑石已任命長期任職於Google的斯洛斯（Benjamin Sloss）出任新公司的行政總裁。

圖為2026年3月5日，德國柏林，Google新的人工智能 (AI) 中心開幕式上，展示了一個特別設計的谷歌標誌。（Reuters）

Google Cloud行政總裁庫里安（Thomas Kurian）​ 表示，此舉將有助應對市場對TPU日益增長的需求，為機構提供更多取得計算能力的途徑。黑石總裁格雷（Jon Gray）​稱，此合作反映AI基礎設施需求上升，以及大規模資本部署的必要性。

黑石近年持續加大對AI相關基礎設施的投資，包括資料中心、發電及輸電資產，隨着AI熱潮推動營運商尋求長期能源供應協議，這類投資顯得尤為重要；預計2026年大型科技公司於包括資料中心在內的AI基礎設施的支出將超過7000億美元。