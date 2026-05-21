三星電子股東譴責勞資協議非法　發起抗議並威脅採取法律行動

三星電子工會擬發動罷工後，在啟動罷工前的最後約一小時與資方達成臨時協議，暫緩行動，韓媒5月21日報道，代表三星電子股東的團體公開譴責勞資達成的臨時工資協議，稱其存在「非法性」，並明確警告將採取法律行動，以維護股東權益。



5月20日，在罷工即將啟動前約90分鐘，三星電子管理層與工會代表戲劇性地達成一項初步勞資協議。該協議約定，將公司稅前營業利潤的12%分配給員工作為獎勵。

三星電子股東團體在三星電子行政總裁李在鎔的住所前舉行抗議活動，明確表態：並表示「將稅前營業利潤的12%分配給員工作為激勵的勞資協議是非法的，」還補充說：「除非獲得股東大會批准，否則該協議在法律上無效。」

5月20日，三星電子工會主席崔承浩和三星設備解決方案事業部人事團隊負責人兼公司首席管理談判代表呂明九在達成初步薪酬協議後合影留念。(Reuters)

股東們進一步警告，若三星電子董事會執意推進此項協議，他們將向法院申請裁定該交易無效，並申請禁令制止其所謂的「非法行為」。同時，該團體表示將在全國範圍內組織股東開展集體行動，以捍衛自身合法權益。

目前，三星電子方面尚未對該股東團體的譴責及威脅作出回應。