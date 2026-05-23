日本爆神秘感冒被稱「謎之風邪」　久咳喉嚨痛福岡札幌皆有病例

日本近日在氣溫持續快速變化的情況下，爆發一種既非流感也非新冠肺炎的「感冒」，目前在網上引發熱議。日本媒體將其稱為「神秘感冒」（日語：謎の風邪），據報最早在福岡出現，在病例增加之後，其後蔓延到北海道的札幌。



日本新聞網（TBS）5月22日報道，以下是一些社交媒體上的發文：

日本媒體就「神秘感冒」的報道：

「福岡好像出現了一種神祕感冒。」（5月14日）

「我確信自己是在黃金週期間去福岡的時候被傳染的。這到底是什麼神秘感冒？」（5月15日）

「我看到福岡出現了一種神祕感冒，我的症狀和他們說的一模一樣。」（5月16日）

有福岡居民表示：「我喉嚨發癢，咳嗽不止，最後失聲了。大概是從黃金周前後開始的。」

亦有人表示：「一開始是喉嚨痛，然後鼻子堵塞，接著就發燒了。」

另有人指：「我有點驚訝，身邊這麼多人都得了這種神秘感冒。」

福岡縣醫師會常務理事稻光毅表示：「一開始是喉嚨痛，然後流鼻涕，接着是劇烈咳嗽並伴隨痰液。由於症狀一致，我認為肯定是某種感染，很可能是病毒感染。

實際上，我在黃金周前也突然出現了喉嚨痛，當時以為自己會發燒，但並沒有。不過，我的確出現了流鼻水和咳嗽的症狀。現在回想起來，我覺得可能就是那時感染的。 」

據《北海道文化放送》同日報道，福岡正因一場「神秘感冒」頻頻登上新聞頭條，但事實上，北海道報告類似症狀的人數也在增加。

日本北海道以有出現「神秘感冒」病例：

札幌一名田中裕士表示：「黃金周後的一周，我們診所非常忙，很多患者都說他們在黃金周期間的某一天左右開始出現持續咳嗽的症狀。」

他對發生「神秘感冒」傳播背後原因的分析如下：

「五月黃金周假期前後是樺樹花粉季的第二個高峰期。最近，PM2.5和黃沙也開始氾濫，很可能其中含有大量刺激咽喉的物質。因此，咽喉粘膜特別敏感的人即使沒有發燒或全身乏力，也會出現不適和咳嗽的症狀。」

樺樹花粉傳播高峰期，加上黃沙和PM2.5等空氣污染物，可能會加劇那些本身就對這些物質敏感的人的不適。