APEC貿易部長會議揭幕　日本經濟產業大臣赤澤亮正：願與中方溝通

包含日本在內的21個成員經濟體組成的亞太經合組織（APEC）貿易部長會議，於5月22日在中國江蘇蘇州正式揭幕。而在中日關係惡化的背景下，日本經濟產業大臣赤澤亮正能否與中國商務部長王文濤實現非正式接觸也成為關注的焦點。



面對全球貿易保護主義抬升的趨勢，作為東道主的中國積極倡導自由貿易，本次會議將重點研討亞太自貿區建設，同時推動數字經濟新領域合作。APEC內部一直推進亞太自由貿易區構想，中方也主張加快相關議題磋商進程。

圖為2026年2月18日，日本首相高市早苗出席國會特別會議，旁邊為前內閣官房長官林芳正、國土交通大臣金子恭之，以及經濟產業大臣赤澤亮正。（Reuters）

日方此次派出赤澤亮正、外務副大臣堀井巖等人參會，赤澤亮正也是日方去年相關涉台言論後，第二位訪華的內閣官員。赤澤亮正於開幕前受訪時表示：「若有機會與王部長接觸，願就各種話題展開討論。」

按照規劃，今年11月APEC領導人非正式會議將在廣東深圳舉行，本次部長級會議也將為領導層會晤鋪墊基礎。中國確立「建設亞太共同體、促進共同繁榮」年度主題，呼籲各方摒棄保護主義，攜手維護區域經貿穩定發展。