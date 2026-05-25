東京銀座商場Ginza Six疑有人噴刺激性氣體　逾20人吸入後不適

日媒報道，東京銀座的商場連寫字樓綜合設施Ginza Six於5月25日中午前後傳出刺激性氣味，有超過20人吸入後感到身體不適。警方消息指，一名男子在商場一樓的銀行自動櫃員機區域噴灑不明物體，認為他與事件有關聯，目前正追查其下落。



日本放送協會（NHK）報道，警方25日中午左右接報，指Ginza Six有「強烈」氣味，而且每個人都在咳嗽。

東京銀座的商場連寫字樓綜合設施Ginza Six於2026年5月25日中午前後傳出刺激性氣味，有超過20人吸入後感到身體不適。（NHK截圖）

警方和緊急服務人員到達現場後，有20多名男女表示出身喉嚨痛等身體不適情況，其中一人被送往醫院治療。

一名當時身處現場附近的70歲婦人表示，事發時其喉嚨感到刺痛，一開始還以為發生火災；另一現場人士則指，她進去的時候感覺空氣很奇怪，周圍的人都摀着嘴，走到自動櫃員機機區域後，喉嚨也感覺到不適。

目前，大批警員和消防員正在現場處理善後工作。警方消息指，疑似涉事男子身穿黑色夾克、淺色褲子、戴着白色口罩，警方正在對事件進行調查。

東京銀座的商場連寫字樓綜合設施Ginza Six於2026年5月25日中午前後傳出刺激性氣味，有超過20人吸入後感到身體不適。（NHK截圖）

報道指，事發地點位於銀座中心地帶，周圍遍布商業設施和辦公大樓。