美軍對伊朗軍事目標發動新一輪空襲　行動中包括擊落多架無人機

路透社5月27日引述一名美國官員報道，美軍對伊朗境內一處軍事目標發動了新一輪空襲。美國認為，該目標對美軍在霍爾木茲海峽的行動和商業海上交通構成威脅。該名官員還稱，美軍還攔截並擊落了多架構成類似威脅的伊朗無人機。



此次美軍空襲事前未有通報。這次空襲正值伊朗與以色列就結束這場持續三個月的戰爭進行談判之際。這場戰爭自2月28日美以發動攻擊以來，已造成數千人死亡，並導致全球能源價格大幅上漲。

據伊朗法爾斯通訊社報道，周三淩晨約1時30分，伊朗南部城市阿巴斯港（Bandar Abbas）以東傳出三聲爆炸聲。與此同時，阿巴斯港的防空系統啟動，開火數分鐘。

5月27日淩晨約1時30分，伊朗南部城市阿巴斯港（Bandar Abbas）以東傳出三聲爆炸聲。(Reuters)

周一深夜，阿巴斯港傳出三聲爆炸聲。美國中央司令部隨後發佈的消息和美媒報道均顯示，美軍對兩艘試圖在霍爾木茲海峽佈雷的伊朗船隻，以及阿巴斯港的伊朗防空導彈發射陣地進行「自衛性」空襲。伊朗則指責美方違反停火協議。