美國與亞美尼亞簽署民用核領域合作協議　擬投資達90億美元

亞美尼亞和美國於2月9日（周一）達成一項在民用核能領域的合作協議。該協議將允許美國向亞美尼亞出口高達50億美元（約391億港元）的初始產品，並額外提供價值40億美元（約313億港元）的長期燃料和維修合約。



路透社報道，亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan，又譯帕什尼揚）與正在該國進行為期兩天訪問的美國副總統萬斯（JD Vance）簽署關於核能領域合作的聲明，而今次亦是首次有美國現任總統或副總統踏足當地。

2026年2月9日，美國副總統萬斯（JD Vance，左）與亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan，右）在首都埃里溫（Yerevan）出席聯合新聞發布會時握手。（Reuters）

帕希尼揚在與萬斯舉行的聯合新聞發布會上表示：「此項協議將為亞美尼亞與美國深化能源夥伴關係開啟新篇章。」雙方亦表示，他們已完成一項名為「123協議」的談判。該協議允許美國合法地向其他國家授權使用核技術和設備。

長期高度依賴俄羅斯與伊朗能源供應的亞美尼亞，現正評估來自美國、俄羅斯、中國、法國及韓國企業的提案，擬興建一座新核反應爐，以取代該國唯一一座由俄羅斯建造、已然老化的Metsamor核電廠。

2026年2月9日，美國副總統萬斯（JD Vance）與亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan，未在圖中）於亞美尼亞首都埃里溫（Yerevan）舉行聯合新聞發布會。（Reuters）

雖尚未作出最終決定，但周一的聲明或為選擇美國方案鋪平道路，並將對俄羅斯造成打擊。俄羅斯歷來將南高加索地區視為其勢力範圍，但由於俄烏戰爭，其在該地區的影響力有所下降。