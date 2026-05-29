歐盟罰拼多多旗下Temu18億　指控其放任非法商品銷售

歐盟科技監管機構5月28日（周四）表示，中國電商Temu因未有採取足夠措施阻止非法產品在其平台上銷售而被罰款2億歐元（約18.2億港元）。這是歐盟一項廣泛調查的首階段結果。



據《德國之聲》（DW）報道，歐盟向中國電商平台Temu處以2億歐元（約18.2億港元）的罰款，因其違反歐盟《數碼服務法》（Digital Services Act，DSA）。該法案要求數碼平台對消費者可能面臨的潛在風險進行風險評估。

歐盟宣布向Temu罰款18億港元：

這是繼馬斯克（Elon Musk）的X平台2025年12月因違反《數碼服務法》被罰款1.2億歐元之後，歐盟根據《數碼服務法》對違規行為開出的第二張罰單。

歐盟監管機構表示，Temu平台上的消費者「極有可能遇到非法商品」，而該零售商「嚴重低估歐盟消費者接觸此類商品的頻率」。

歐盟表示，「該公司未能認真識別、分析及評估其平台上提供非法商品所帶來的系統性風險，以及由此對歐盟消費者造成的損害。」歐盟還補充說，Temu未能正確評估其平台的設計及其「可能如何加劇非法商品的傳播風險」。

Temu對此回應稱罰款「過高」，並稱該公司正「認真審查該決定並評估所有可行的方案」，並堅稱其與監管機構進行了「建設性」的合作。

2025年2月11日，圖為中國電商品牌Temu的標誌。（Reuters）

報道指，Temu現在必須支付罰款，並在8月28日前向歐盟提交一份計劃，以回應歐盟的憂慮。不遵守規定將導致定期罰款，但Temu也可以像馬斯克一樣，選擇向歐盟法院提出上訴。

據報道，歐盟監管機構對Temu進行了「神秘顧客」調查，發現其平台上存在大量「不合規」產品，其中包括許多未能通過基本安全測試的電子設備充電器。

調查人員亦發現，Temu公司生產的嬰兒玩具中存在極高的安全隱憂。這些問題玩具要麼含有超標的化學物質，要麼零件容易脫落，可能導致窒息。

報道指，Temu在歐盟非常受歡迎，自2023年進入歐盟市場以來，用戶已達1.3億。消費者被它吸引的原因是它提供直接從中國賣家發貨的廉價商品。

2024年11月4日，插圖中可以看間中國電商Temu的標誌、法槌及歐盟旗幟。（Reuters）

Temu是由中國電商「拼多多」推出的跨境購物平台，主打「工廠直銷、砍掉中間商」的超低價模式，其名字源自「Team Up, Price Down」的概念。