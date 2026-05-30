日本通過入國管理法修正案　上調外國人申請居留手續費上限

日本國會通過入國管理法修正案，上調外國人申請居留的手續費上限，一些費用高達目前水平的30倍。此舉旨在外國人口日益增長之際，使政府能夠利用新增收入來支付行政成本以及日文學習等計劃的開支。



法案已於今年4月在眾議院獲得通過，並在參議院周五（5月29日）全體會議投票時獲得多數票通過。

修正案得到執政的自由民主黨和日本維新會，以及在野黨公明黨和國民民主黨的支持。立憲民主黨反對法案，認為大幅提高費用可能會給尋求庇護者和其他弱勢外國居民帶來過重的負擔。

2026年5月12日，日本首相高市早苗在日本東京的首相官邸發表講話。（Reuters）

此前，變更居留身份或延長居留期限的法定費用上限為1萬日圓（約492港元），永久居留申請的費用上限也為1萬日圓。根據修訂方案，上述費用上限將分別提高至10萬日圓（約4920港元）和30萬日圓（約14761港元）。

《日本時報》引述移民律師兼谷島律師事務所行政總裁谷島良治（Ryoji Tanishima）說，修正案將帶來兩個主要後果：一是僱用大量外籍員工的公司將支付更高的費用；二是希望為自己及家人獲得永久居留權的個人可能會推遲申請，甚至放棄申請計劃。

日本政府計劃將新增財政收入用於處理日益增長的外國居民人口問題。截至2025年底，外國居民人數已達到創紀錄的413萬人。

政府也計劃把新增收入用於擴大日語課程和加強打擊非法滯留者的措施。今年1月，已知的非法滯留者約有6萬8500人。

2025年8月22日，在日本東京築地場外市場街頭，外國遊客在高溫下噴灑水霧降溫（Reuters）

修正案也納入一項計劃，即在2029年3月前推出名為日本電子渡航認證制度（JESTA）的電子旅行授權系統，這個系統是日本版的美國ESTA系統。

日本政府指出，系統旨在阻止「不受歡迎的外國人」（例如恐怖分子和曾驅逐出境的人）入境。來自免簽國家的旅客（這些國家／地區無需日本短期簽證）將接受預先審查，如果被當局認為存在問題，則可能禁止入境。

入境遊客也將支付更多費用。政府計劃在本財年將單次入境簽證費從3000日圓（約148港元）提高到1.5萬日圓（約738港元），與西方國家接軌。

在其他國家，短期停留簽證的費用在美國為185美元（約1450港元），在英國為127英鎊（約1340港元）。新增收入將用於應對過度旅遊問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

