美伊停火期軍事交鋒不斷　特朗普認定伊朗誠心推動和談

美伊脆弱停火局勢再掀波動，雙方於周末再度爆發軍事交鋒。不過，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月1日（周一）公開表示，伊朗具誠意與美國達成和平協議，有望達成有利美國及盟友的協定。同時，他也坦言外界紛雜評論，大幅增加了談判難度。



美國中央司令部表示，週末美國對伊朗海灣發動空襲，是為了回擊伊朗的挑釁，其中包括擊落一架在國際水域上空執行任務的MQ-1無人機。司令部強調將持續守護美方區域利益。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）稱美軍襲擊了西里島（Sirik Island）的一座電訊塔，並已展開報復，還誓言稱若再發生「將採取完全不同的反擊」。據科威特媒體報道，科威特防空部隊攔截了伊軍的導彈和無人機襲擊，全境一度拉響防空警報。

對此，特朗普則表示：「我們坐下來放鬆一下，最後一切都會順利的——總是會的！」

2026年6月1日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，伊朗具誠意與美國達成和平協議。也坦言外界紛雜評論，大幅增加了談判難度。（Truth Social）

自4月停火以來，美伊摩擦從未間斷，外交談判陷入停滯。雙方在解除制裁、伊朗凍結資金、核議題等核心問題分歧顯著。