以軍25年來再越過黎巴嫩利塔尼河　圖謀建立長期控制區｜新聞背後

以色列軍方5月31日宣布，以色列地面部隊已經越過黎巴嫩南部關鍵的利塔尼河（Litani）界線，佔領了具有重要戰略意義的博福特城堡（Beaufort Castle），並推進至真主黨（Hezbollah）重鎮納巴提耶（Nabatieh）市郊。分析指出，此舉標誌著以軍行動目標已從清除邊境威脅，轉變為謀求在黎巴嫩南部建立長期控制區，為未來政治談判創造事實籌碼。



博福特是以色列與其對手之間慘烈戰鬥歷史的一部分。1982年，以色列入侵黎巴嫩，對抗巴勒斯坦解放組織，並在入侵的第一晚就襲擊了山頂。在長達近二十年的時間裏，以色列軍隊一直駐紮在黎巴嫩南部，而真主黨及其盟友則用迫擊炮猛烈攻擊以色列在博福特等地的據點，最終迫使以色列撤軍。

這次進攻與往常有何不同？

據報道，此次推進是以色列自2000年從黎巴嫩撤軍以來最深入的軍事行動。目前以軍已佔領約2000平方公里的黎巴嫩領土，接近該國面積的五分之一。以色列國防部長卡茨（Israel Katz）證實，來自戈蘭尼旅的部隊已越過利塔尼河並奪取了博福特城堡。這座十字軍時代的堡壘位於邊境以北約15公里處，可俯瞰黎巴嫩南部大片地區及連接貝卡谷地（Bekaa Valley）的通道，具有極高的戰術價值。

2026年5月31日，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）在X網站發文證實，以軍已在城堡上空升起以色列國旗。（網頁截圖）

與此同時，以軍地面部隊已抵達納巴提耶外圍的扎瓦塔爾沙爾基耶（Zawtar al-Sharqiyah）與舒肯（Choukine）鎮。納巴提耶被視為真主黨在南部的重要權力中心。更值得關注的是，以軍發布的疏散命令範圍已從最初的利塔尼河一線，向北擴展至扎赫拉尼河（Zahrani River），這意味著其設想的「安全區」可能已實質性北移約10公里。以色列軍方發言人瓦韋亞（Ella Waweya）在社交平台X發聲明，行動旨在「摧毀恐怖主義基礎設施並消滅破壞分子」，同時加強以方在黎巴嫩南部的控制。

以軍大舉進攻有何目的？

分析普遍認為，以軍越過利塔尼河的行動，顯示其戰略目標已發生根本性轉變。黎巴嫩美國大學國際關係教授薩拉米（Imad Salamey）指出，控制納巴提耶不僅能獲得利塔尼河以北的作戰縱深，更意味著以色列的目標已從「將真主黨推至利塔尼河以北」，升級為旨在瓦解真主黨「整個領土和社區基礎設施」的廣泛行動。他分析，迫使納巴提耶及提爾市居民流離失所，將削弱真主黨的社會基礎，並重塑南部的人口與政治格局。

黎巴嫩記者兼分析師賈瓦爾（Souhayb Jawhar）認為，疏散區的擴大揭示以軍意在打擊真主黨在南部更深處的軍事、後勤與指揮系統。這表明「安全帶」的概念可能已從利塔尼河防線，擴展至類似扎赫拉尼河的更深層緩衝區。

以色列財政部長斯莫特里赫（Bezalel Smotrich）的言論進一步佐證了長期控制意圖，他稱佔領博福特城堡是「糾正過去的錯誤」，並將繼續推動「永久的領土觀念和非凡的軍事侵略性」。