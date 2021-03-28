留美中國大學生楊宇楷圖用鉈毒殺室友　判監7至20年

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-03-28 02:03

美國賓州理海大學（Lehigh University）前學生楊宇楷（Yukai Yang，音譯）2018年在美國求學期間，在非裔室友飲食中以鉈（Thallium）下毒。他2020年11月承認犯下企圖謀殺罪，並在2021年3月24日被判監7年至20年。

現年24歲的楊宇楷24日在庭上向受害人羅亞爾（Juwan Royal，前譯羅亞爾）道歉。

他說，對傷害羅亞爾、為受害人家庭所造成的痛苦，以及為自己家庭和國家帶來的恥辱感到抱歉，「我今天在這裏接受自己應得的懲罰」。

法庭判楊宇楷入獄7年至20年，實際時間由監獄在他日後假釋時再作決定。他自2018年12月一直還押，所以他被羈留的時間，會在總刑期中被減去。

他服刑完畢後，會被遣返回中國。

羅亞爾向法庭表示，自己仍然很擔憂鉈中毒未知的長期影響。他又說，已原諒楊宇凱對自己所做的事，但不能原諒楊宇凱令他家人經歷這樣的事。

美國北安普敦縣懲教署提供圖片顯示，楊宇楷23歲時的正面照片。（AP）

對唯一朋友下手

楊宇楷曾就讀理海大學化學系，他與羅亞爾同住一個宿舍房間，持續4年。羅亞爾待楊甚好，常邀後者一同回家。楊宇楷形容羅亞爾是他在美國的唯一一位朋友。

羅亞爾在大學最後一個學期向這位多年同窗透露，自己計劃搬出宿舍，楊宇楷得知消息後感到心煩意亂。他在2018年3月購買重金屬鉈，並放入羅亞爾的食物、飲料及漱口水中。

鉈無色無味且可致命，曾在美國被用於製作滅鼠劑，1970年左右被禁用。現時一般用於製造電子產品。

痛如中刀數百次

羅亞爾之後出現頭痛及嘔吐、體重下降，並於2018年4月確診重金屬中毒。他在身體情況最壞時曾失去照顧自己的能力，持續尖叫數天，亦因為痛楚而無法入睡。他曾形容自己的痛楚有如「被幾百把小刀刺入」。

羅亞爾父親表示，兒子的尖叫，令他感覺好像有人用冰鑿刺他一樣，自己無法忘記兒子的尖叫聲。他又說，自己當時無法忍受這種聲音，因此選擇提早1小時起床上班。

羅亞爾代表律師曾稱，經過近2年的治療，羅亞爾現時的腳趾神經仍有問題。