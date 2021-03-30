美國CDC總監警告第4波疫情來臨　為何加速接種疫苗仍未遏制疫情？

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-30 17:00

美國繼續大規模安排民眾接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗，目前有近1億人接種至少一劑新冠疫苗，惟多個州份近來有疫情回升迹象，美國疾病控制和預防中心（CDC）總監3月29日公開警告面臨第4波疫情。專家指出，箇中原因與州份太早放寬防疫措施、接種者施打一劑疫苗後就過份放心等有關。

美國疾病控制和預防中心（CDC）總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）稱，在過去一周看到新增個案有穩定上升的現象，她對未來感到擔心，並指自己心中一再有「厄運即將到來」的感覺，呼籲民眾合作抗疫，防止第4波疫情到來。

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美國有線新聞網絡（CNN）報道，全美國至少27州過去一周的平均每日個案，較前一周上升至少1成。佛羅里達州、華盛頓州等都有疫苗回升迹象。

美國為了抗疫，自2020年底起已大規模展開接種疫苗工作，截至2021年3月29日，全國已接種9501.6萬劑疫苗，在18歲或以上人口中，36.7%已接種至少一劑疫苗，20.4%完成接種兩劑疫苗。

對於疫情回升，美國范德比爾特大學（Vanderbilt University）流行病學家沙夫納（William Schaffner）便指出，美國正處於微妙而脆弱的過渡時期，他解釋稱，部分州份太早放寬抗疫措施，過早放寬要求民眾佩戴口罩的法令。

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部分民眾以為接種第一劑疫苗後就得到足夠免疫力，同樣是原因之一。《紐約時報》指出，即使全美國逾3分1成年人已至少接種過一劑疫苗，另有近2成人打完兩劑，但距離所謂「群體免疫」仍很遙遠，估計要有高達70%至90%人口有免疫力，病毒散播才會趨緩。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，變種病毒的散播也惹來擔心，它們傳播力更強。CDC在3月28日公布的數據顯示，佛羅里達州已發現2274宗「B.1.1.7」變種新冠病毒個案，且變種病毒個案有上升趨勢。