韓國4月將推出手機「疫苗護照」　推動國內外人士參與接種計劃

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-04-01 13:07

韓國4月1日表示，當地4月內將推出新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）「疫苗護照」，以透過手機應用程式（App）認證已經接種疫苗的民眾。

韓國總理丁世均1日在政府部門會議上說，除了韓國民眾，手機應用程式將允許國際旅客使用有關「疫苗護照」的電子證書，預計4月會正式推出。

韓國自2021年4月1日起，為75歲以上長者接種新冠疫苗。圖為4月1日，韓國醫護人員為一名長者注射首劑輝瑞BioNTech新冠疫苗。（Reuters）

他又稱，電子證書使用區塊鏈技術防止偽造。引進疫苗護照或「綠色通行證」可促進人們參與公共疫苗計劃，將能夠使那些已經接種疫苗的人體驗到恢復日常生活。

民眾接種新冠疫苗後可申請休假

韓國亦自1日起，在當地接種疫苗後出現異常反應的人無需提供醫生證明，即可向所屬單位申請1至2天的休假。

中央災難安全對策本部表示，鑑於異常反應一般在接種後10至12小時內出現，可申請在接種次日休假；若出現異常反應，還可再申請一天休假，即共休假兩天，但若異常反應持續48小時以上便需就醫。

休假的適用對象包括4月首周起陸續接種的社會福利設施從業人員、衛生保健教師，以及預定6月接種的警察、消防員、軍人等。