新冠疫苗丨輝瑞更新疫苗有效率為91%　或有效阻止南非變種病毒

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-02 06:13

美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech4月1日表示，指經過更新的臨床研究數據後，調整該公司新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗的有效率為91%，另外亦指疫苗有效阻止南非的變種病毒株B.1.351。

輝瑞及BioNTech的聲明指，經過分析超過4.6萬人的第三期臨床研究報告新增的數據，當中包括超過1.2萬名接種兩劑疫苗後最少六個月的數據，發現有逾900宗確診個案，但大部分都是接種安慰劑的人士。

報告亦指出，參與者在接種兩劑疫苗後六個月都沒有出現嚴重後遺症。

該公司在去年11月公布的臨床研究結果指，在4.4萬人參與的試驗中，證實疫苗的有效率達95%。今次實驗將新數據計算在內後，整體保護率稍為回落至91.3%，但仍無阻輝瑞向美國食品和藥物管理局（FDA）申請全面使用許可。

在應對南非的病毒株方面，南非有800名志願參與者之中，只有9名接種安慰劑的人感染病毒，當中6人是感染南非病毒株，因此提供第一手臨床數據，證明疫苗對現有的不同病毒株有效，為建立群體免疫及在全球結束疫情建立重要一步。

BioNTech強調，仍然有開發加強劑的必要，以應對將來可能出現的變種病毒株，並在需要時提升疫苗份量。

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