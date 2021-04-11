新冠疫苗｜以色列研究：南非變種病毒可突破BioNTech疫苗防線

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-11 12:13

以色列一項研究發現，新型冠狀病毒（SARS-SoV-2）的南非變種株，能一定程度「突破」輝瑞公司（Pfizer）及BioNTech研發的新冠疫苗提供的防護。

圖為4月6日，德國柏林一間疫苗接種中心，解凍後等待使用的輝瑞BioNTech疫苗。（Reuters）

研究由特拉維夫大學及當地保健服務供應商Clalit共同進行，在全國招募約800人測試。其中約400人是即使接種1至2劑疫苗但仍感染新冠肺炎的患者。

研究發現當中已接種2劑疫苗後感染南非變種病毒的患者，感染率較完全沒打疫苗的患者高出約8倍。這不尋常的比例，意味着南非變種病毒某程度上能突破疫苗提供的防護。

以色列是目前疫苗接種率最高的國家，全國近半的人口已接受疫苗接種，而絕大部分使用的都是BioNTech疫苗。

不過研究人員稱研究有一定限制，包括採樣人數較少，且感染南非變種病毒的患者並不多。而目前在以色列發現的變種病毒株，大部分為英國變種病毒。

負責領導研究的Clalit研究主管巴利奇教授（Ran Balicer）表示，這會是世界首個以現實情況為背景進行的測試：「研究說明相比起原品種及英國變種病毒，南非變種病毒削弱了BioNTech疫苗效果。」「但具體削多少需要進一步研究。」

南非變種病毒被指可以抵抗由目前新冠疫苗誘發的抗體，降低防護能力。過去亦有其他研究顯示，BioNTech對南非變種病毒的功效雖然被削弱，但仍然可以產生足夠保護作用。