福島為何積存核廢水　「超重氫」氚對人體有害嗎？｜新聞教室

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-13 15:38

日本政府正式決定把福島第一核電站積存的污水排入大海，引起關注。日本自2011年東日本311大地震後，留下的核事故問題至今未完全解決。但既然輻射不再擴散，為何會產生廢水？事隔10年的今天為何會成為問題？

圖為4月13日，日本首相菅義偉召開內閣會議，決定把福島核廢水經處理後排出大海。（Reuters）

核廢水從何而來？

東日本311大地震引發海嘯，衝擊福島第一核電站引發核事故。因冷卻裝置停止運作，有反應堆發生爐心熔解，為進行降溫當局決定向反應堆注入海水。

這些海水受到反應堆內輻射污染，沒辦法直接排入大海。現時用作降溫的海水除繼續浸在反應堆內外，大部分被收集起來儲存，這是核廢水的來源之一。

第二個來源是雨水及地下水。由於反應堆內的燃料棒仍未除出，無法直接把反應堆蓋棺「廢爐」，這10年來一直流經核電站的雨水和地下水，都受到輻射污染成為廢水的來源。而這些水會不斷增加，成為今天容器滿載，需要處理的原因。

為何選擇把廢水排進大海？

現時用作儲存福島核電站產生的污水，近1,000個的儲水設施已九成滿載，由於不能無止境地增設儲水裝置，因此必須排走廢水。

同時受技術限制，當局沒法完全淨化水內所有輻射物，經處理的廢水仍會殘留名為「超重氫」（氚）的放射性物質。

日本政府考慮過多種處理含氘廢水的方案，而排進大海是目前大多數核電廠處理類似廢水的方法之一，較易控制和評估影響，因此決定選擇此方案。

圖為日本東京一間超級市場的急凍海鮮櫃位。福島排放核廢水，首當其衝的就是日本海沿岸的海鮮。（Reuters）

什麼是「超重氫」？對人體有害嗎？

超重氫（氚）是氫的同位素之一，由一顆質子和兩顆中子所組成。多餘的中子令氚不穩定，在吐出中子的同時產生輻射，因此帶有放射性。氚會與氫一樣與氧原子結合，從而變成一種具放射性的水。

氚帶來的是β衰變，能量雖高但穿透力弱，在空氣中僅影響數厘米的範圍，亦不可能穿透包括人體皮膚的任何阻礙物。因此在正常情況下，不會對人體造成影響。不過若直接飲用含氚的水，可能會對人體造成一定傷害。

把含氚廢水排進大海會造成污染嗎？

事實大自然受宇宙射線或環境輻射影響，正常情況下也會產生微量的氚，因此氚在海水或水資源上是必然存在的。

而今天正在運作的核電廠，都會使用水作為冷卻及產生蒸氣推動發電機，而產生含氚的水都會因無法處理而排入大海。多個國家都有設下排放標準，目的是為保證排放的廢水都能經大量稀釋，而不會對附近海洋生態造成影響。

根據日本排放標準，為每公升水6萬貝克。目前儲存在福島的廢水總輻射含量高達900萬億貝克，日本政府目的就是要把這些水大量稀釋至排放標準後，再緩慢地排出大海。

因此在理論上，日本只要跟隨國際標準，把廢水排出大海是不會對環境造成太大影響。但畢竟這些廢水是核事故後製造出來的產物，同時會對日本沿岸捕漁業造成聲譽傷害，加上長時間排放增加意外機率，因此會受到漁業團體反對及國內外的關注。