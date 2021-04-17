菲臘親王逝世丨訪美舉杯忘了祝福尼克遜　親函致歉展本色

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-04-17 19:37

英國菲臘親王（Prince Philip）4月9日逝世，17日舉殯。生前身為英女王王夫的他當然言談得體，但也有他自認失手的時候。美媒16日引述舊書信稱，他訪美後寫信對時任美國總統尼克遜（Richard Nixon）的招待致謝，並稱出席白宮晚宴時忘了按照慣例祝酒，為此致歉。

這封信由美國加州尼克遜總統圖書館暨博物館（Richard Nixon Presidential Library and Museum）的檔案管理員在疫情持續期間發現，本周才公開。信件是菲臘親王當年結束訪美之旅後寫下。

菲臘親王1969年單獨到訪美國，白宮舉行晚宴招待。他當時沒按照禮儀祝酒。

出席美國白宮宴會的賓客，都會在祝酒時，稱為總統的健康與成功舉杯。

↓想看書信內容以及親王與尼克遜會面的照片，請點擊放大觀看：

菲臘親王在信中寫道，「（晚宴上）在你與其他講者卓越的表現後，我怕我的發言是非常差。」他補充說：「當我意識到忘了說為你的健康舉杯，那晚我醒來一身冷汗。我為此致以深深歉意。」

這其實並非外交上什麼重大失誤，尼克遜理應不會介意；而「見慣大場面」的菲臘親王，當然也不會真的為此事尷尬或嚇得冷汗直冒。只是相信尼克遜會從菲臘親王的遣詞用字中，感受到他的謙虛，以及他重視這位美國總統。

尼克遜基金會副執行總裁拜倫（Jim Byron）評論這封信時稱，它的內容反映親王廣為外界喜歡的性格。他沒進一步說明它或它們是什麼，但從信件內容看來，它的確反映菲臘親王真性情以及沒有架子的一面。