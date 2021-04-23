蔡玉玲被判罪成　美國務院：深感失望

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-23 14:54

香港電台《鏗鏘集》編導蔡玉玲2020年為7.21元朗襲擊事件製作專題報道後，她因涉兩度使用車牌查冊系統時作虛假陳述被捕，2021年4月22日遭裁定罪名成立。美國務院表示，對蔡玉玲被定罪深表失望。

圖為美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）3月31日在華盛頓國務院出席記者會。（Reuters）

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）在Twitter發文稱：「美國對香港記者蔡玉玲為做其工作被定罪而深感失望。她是（聯合聲明保證的）新聞自由的擁護者，其重要貢獻剛獲金堯如新聞自由獎的認可。」

The U.S. is deeply disappointed in the conviction of Hong Kong journalist @Baochoy for merely doing her job. She is a champion of press freedom (guaranteed by the Joint Declaration) whose important contributions were just recognized by the Kam Yiu-yu Press Freedom Award. — Ned Price (@StateDeptSpox) April 23, 2021

歐盟駐香港及澳門辦事處同日亦在Twitter發文回應事件稱，裁決是一個提醒，新聞自由不能被視為理所當然，以及法律不應被用來壓制合法新聞工作。