美國消費者雜誌：Tesla特斯拉Model Y有重大漏洞

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-04-23 20:05

4月23日消息，美國《消費者報告》報道，在經過其半英里封閉測試賽道幾次實驗後，該雜誌工程師發現特斯拉（Tesla）Model Y會沿着畫好的車道線自動轉向，但Autopilot（自動駕駛輔助系統）沒有發出警告或以任何方式提示駕駛員座位為空。

《消費者報告》的測試人員在Model Y的方向盤上安裝了加重鏈，同時將安全帶扣在了座位上，僅僅靠這樣的簡單操作，就成功騙過特斯拉的自動駕駛輔助系統Autopilot。

《消費者報告》汽車測試高級主管Jake Fisher稱：「在我們的測試中，Autopilot系統不僅無法確保司機集中注意力，它甚至無法判斷是否有司機在場。」Fisher認為，特斯拉的自動駕駛輔助系統已經落後於通用汽車、福特汽車等傳統車企。

寶馬、福特、通用等汽車公司的自動駕駛輔助系統都配備攝像頭，通過攝像頭來觀察司機的眼睛和頭部動作，以確保他們在注意道路。如果系統判定司機過於粗心或心不在焉，就會自動減速停車。

特斯拉的Autopilot系統並不具備類似功能，按照特斯拉的官方説法，特斯拉汽車的方向盤上裝有感測器，可以檢測司機的手是否在方向盤上，如果司機未將手放在方向盤上，系統會提醒司機把手放回方向盤，若司機多次忽略警告，系統會自動鎖定，讓其無法使用Autopilot系統。

《消費者報告》測試被指證明了這種系統存在漏洞，這讓特斯拉的安全性再次成為輿論焦點。