新冠疫苗丨巴西150萬人未按時打第二針　專家擔心影響抗疫成效

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-04-24 20:32

巴西的新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，施打疫苗成為重要的抗疫手段，但根據巴西衞生部數據，全國有150萬人沒有出席接種第二劑新冠疫苗，未能發揮疫苗的最佳保護力，專家擔心影響抗疫成效。另外，巴西政府一間生物醫學研究所4月23日發表報告指出，國內20至29歲患者的死亡人數在2021年初至4月上旬上升超過10倍。

巴西免疫接種學會（Brazilian Society of Immunizations，暫譯）主席庫尼亞（Juarez Cunha）說，若沒有接種兩劑疫苗，就得不到完整及長時間的保護。

巴西疫情：在首都巴西利亞，民眾在墓園為死於新冠肺炎併發症的親人舉行葬禮（AP）

在巴西的疫苗接種計劃中，科興生物（Sinovac Biotech）研發的疫苗佔約80%。據路透社報道，專家特別感到憂慮的是，根據智利政府4月16日公布研究資料，接種一劑科興疫苗在預防有症狀感染（symptomatic infection）的有效率為16%，這項有效率在接種第二劑後才會升至67%，故此專家表明「我們需要民眾去完成接種」。

巴西菲奧克魯斯研究所（Fiocruz）23日發表的報告則指出，國內較年輕民眾愈來愈受到新冠肺炎疫情影響，住院患者平均年齡由年初62歲，跌至目前約58歲。

報告又指，由年初至4月上旬，國內20至29歲患者的死亡人數在2021年初至4月上旬上升超過1000%，30至39歲患者的死亡人數上升819%，40至49歲上升933%。