別忽略它們　全球聚焦印度疫情之際　兩個大洲反彈風險高燒

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-02 19:45

印度新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴峻引發全球關注。但非洲和南美洲的疫情其實也不容忽視。世界衛生組織（WHO）警告，非洲疫情反彈風險仍處於高水平，而南美洲，尤其是巴西，正經歷複雜和嚴重的新冠危機。過去1周，南美的死亡個案已佔全球同期整體41%。

根據通報至世衛的數據，上周包括美國在內，美洲的死亡個案佔全球同期整體41%。全球上周新增88,272死亡個案中，美洲有36,530。美洲人口佔全球人口約13%。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Ghebreyesus）4月30日警告，自從2020年11月開始，巴西已在經歷嚴重危機，確診個案、住院及死亡人數增加。

巴西累計死亡案例數29日突破40萬宗，位居全球第2。當地累計逾1,450萬宗確診案例，受感染總人數僅次於美國與印度。

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全國僅約13%人口已接種第一劑疫苗，但由於疫苗短缺，14個城市不得不暫時停止接種計劃。

泛美衞生組織（PAHO）衞生緊急事務部長烏加特（Ciro Ugarte）當天與譚德塞一同在瑞士日內瓦（Geneva）出席記者會。

烏加特稱，不僅巴西，整個南美洲的疫情都已變得更複雜。他提到，秘魯（Peru）、厄瓜多爾（Ecuador）、玻利維亞（Bolivia）、阿根廷（Argentina）、烏拉圭（Uruguay）和圭亞那（Guyana）的感染率急劇上升，其衛生系統不堪重負。

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非洲會重蹈印度覆轍？

非洲疾病預防控制中心（CDC）總監恩肯加松（John Nkengasong）29日稱：「對我們的大陸來說，不能忽視印度正在發生的事，」「我們無足夠的醫護人員和氧氣。我們不可也不應陷入（像）印度（一樣）的困境，因為我們的醫療系統非常脆弱。」

非洲的人口和印度人口數量接近，但後者衛生系統更健全。世界銀行（World Bank）數據顯示，在居民與醫生人數比率方面，印度比非洲多近4倍。

肯加松指，與印度不同，非洲沒有一個國家生產大量藥物或疫苗。 《衛報》5月1日指，非洲新冠疫苗的推出緩慢，可能造成更多苦難，新一波疫情或導致更多死亡病例和經濟損失。

世界衛生組織稱4月29日稱，非洲很多國家都有社區感染，但46個非洲國家中，31個是每周每1萬人當中，僅進行不足10次檢測。組織稱非洲有3個國家的反彈風險非常高、20個是高風險、22個是中度風險，僅1個是低風險國家。

世衛29日分析稱，非洲多國疫情反彈風險仍處於高水平，因為當地民眾舉行大型集會、沒有嚴守公共衞生措施，以及當地病毒檢測率和疫苗接種率均低。

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有國家備受雙重威脅

西非國家畿內亞（Guinea）禍不單行，同時遭遇捲土重來的伊波拉病毒病（Ebola virus disease），以及一直在國內持續存在的新冠肺炎疫情。

根美國約翰斯・霍普金斯大學的即時更新數據，截至5月2日下午6時20分，畿內亞累計22,304人染疫、累計145人死亡。

世衛3月5日稱，評估報告顯示，鄰近畿內亞的國家風險十分高，但塞內加爾（Senegal）、馬里（Mali）、科特迪瓦（Ivory Coast）、畿內亞比紹（Guinea-Bissau）、塞拉利昂（Sierra Leone）和利比里亞（Liberia），這6國當中沒有一個國家已完全準備好展開伊波拉病毒疫苗接種。

世衛指，同時處理新冠和伊波拉疫情仍是一個挑戰。