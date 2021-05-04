巴菲特的接班人Greg Abel是誰？

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-04 17:30

美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）5月2日正式公開其接班人。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）引述巴菲特表示，假若他今天出了意外，「明天阿貝爾就是巴郡的負責人。」 阿貝爾（Greg Abel）是巴菲特旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）的副主席，也是巴菲特的左右手。

圖為2018年，Horatio Alger協會頒發Horatio Alger Award，阿貝爾獲獎的訪問片段。（Horatio Alger協會Youtube截圖）

阿貝爾出生於加拿大，父親是個推銷員。阿貝爾在學時會幫忙父親打零工派傳單，最喜歡的運動是曲棍球。

阿貝爾於阿爾伯塔大學（University of Alberta）攻讀商業學位，並在1984年畢業。畢業後阿貝爾先於羅兵咸永道會計師事務所（Pricewaterhouse Coopers）任職會計師，後轉至巴郡能源（Berkshire Hathaway Energy）的前身、中美能源公司（MidAmerican Energy Company）工作。

他曾在母校出版的校刊《New Trail》提到，他之所以對會計產生興趣，是因為意識到收入和現金流的東西，對企業非常重要。

成為巴郡的一員

中美能源在1999年遭巴郡收購，阿貝爾成為了巴郡的一員，當時阿貝爾任職能源公司的主席。阿貝爾後來在2008年正式成為中美能源公司的行政總裁，公司亦正式更名為巴郡能源公司。

至今天，阿貝爾主要負責巴郡能源公司的各項能源計劃，其中包括煤炭、天然氣、水力、風能、太陽能、地熱能和核能發電的子公司。

圖為2018年5月，巴菲特出席周年會議。巴菲特年事已高，外界一直關注誰會成為他的繼任人。（Reuters）

阿貝爾在1990年代受到巴菲特的注意。當時阿貝爾在英國處理收購CalEnergy在英國的公用業務，其對工作的熱情帶給CalEnergy的股東斯科特（Walter Scott Jr.）深刻印象，而斯科特正好是巴菲特的好友。

在2013年，巴菲特曾在一個場合談及阿貝爾，並稱自己經常花時間與阿貝爾暢談，因為阿貝爾「可以帶給我很多很棒的意見」，巴菲特稱讚他的思維創新，對業務發展很具革新的想法。美國《華爾街日報》亦稱讚阿貝爾是名「精明的交易者」。

只有努力才會取得回報

阿貝爾2018年告訴Horatio Alger協會，他到了現在仍然希望積極參與公司業務，取得成功。他表示只有努力才會取得回報：「我知道，不論是在教學、體育運動還是商業崗位，只要我投入大量工作並做好充分準備，成功的機會就會更大。」

同年阿貝爾與賈恩（Ajit Jain）同被晉升為巴郡的副主席，兩人受到巴菲特的稱讚，說他們都熱愛公司，熟識業務如自己的手背一樣。外界猜測阿貝爾和賈恩終有一天會成為巴菲特的接班人，最終巴菲特選擇了阿貝爾。