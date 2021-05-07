莫德納CEO：新冠病毒不會消失　未來數月更多變種

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-05-07 15:18

對於人類何時能夠真正擊敗新冠病毒（SARS-CoV-2），美國製藥公司莫德納（Moderna）行政總裁邦塞爾（Stephane Bancel）5月6日出席第一季財報電話發布會時稱，新冠病毒不會消失，隨着南半球進入秋冬，公司預計未來幾個月將出現更多變種病毒。

邦塞爾稱人們需要在原有的2針以外再注射加強劑。他說：「我們相信病毒不會消失，（人們）將需加強劑。」（We believe booster shots will be needed as we believe the virus is not going away.）

公共衛生官員及傳染病專家已稱，新冠肺炎有可能會成為一個風土病（endemic），意即它在一直存在於社群中，但水平底會較現時為低。

邦塞爾稱新冠肺炎不會消失。他也曾在1月時說：「我們將與這個病毒共存，我想，是永遠。」（"We are going to live with this virus, we think, forever."）

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建議注射加強劑

根據Moderna5日公布的一項早期研究數據，公司新冠疫苗加強針對分別在南非和巴西首次發現的B.1.351和P.1變種產生了加強免疫反應。B.1.351和P.1分別首次在南非及巴西發現。

在這項臨床試驗中，Moderna對此前接種完其新冠疫苗的試驗者注射了50微克劑量的加強針，發現加強針增加對原始病毒以及B.1.351和P.1這兩個變種的中和抗體反應。