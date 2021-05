莫德納CEO：新冠病毒不會消失　未來數月更多變種

撰文: 伍玥 最後更新日期: 2021-05-07 15:18

對於人類何時能夠真正擊敗新冠病毒(SARS-CoV-2),美國製藥公司莫德納(Moderna)行政總裁邦塞爾(Stephane Bancel)5月6日出席第一季財報電話發布會時稱,新冠病毒不會消失,隨着南半球進入秋冬,公司預計未來幾個月將出現更多變種病毒。

邦塞爾稱人們需要在原有的2針以外再注射加強劑。他說:「我們相信病毒不會消失,(人們)將需加強劑。」(We believe booster shots will be needed as we believe the virus is not going away.)

公共衛生官員及傳染病專家已稱,新冠肺炎有可能會成為一個風土病(endemic),意即它在一直存在於社群中,但水平底會較現時為低。

邦塞爾稱新冠肺炎不會消失。他也曾在1月時說:「我們將與這個病毒共存,我想,是永遠。」("We are going to live with this virus, we think, forever.")

建議注射加強劑

根據Moderna5日公布的一項早期研究數據,公司新冠疫苗加強針對分別在南非和巴西首次發現的B.1.351和P.1變種產生了加強免疫反應。B.1.351和P.1分別首次在南非及巴西發現。

在這項臨床試驗中,Moderna對此前接種完其新冠疫苗的試驗者注射了50微克劑量的加強針,發現加強針增加對原始病毒以及B.1.351和P.1這兩個變種的中和抗體反應。