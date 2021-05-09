歐盟印度重啟自貿協定談判　英媒稱兩國意圖「組隊」抗中

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-05-09 19:08

歐盟（EU）5月8日與印度重啟關於貿易和投資協議的談判，雙方的談判曾於2013年擱置。

綜合媒體5月8日報道，歐盟成員國領導人54月8日在與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行視像會議後發表的聯合聲明中説，歐盟與印度同意重啟談判，達成一項全面互利的貿易協定，以應對當前挑戰。

聲明稱，為使談判獲得成功，雙方必須解決市場准入問題。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）透露，歐盟和印度啟動三個協議的談判，分別是貿易協議、投資和地理標誌協議。5月8日早些時候， 歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，希望重啟歐盟印度自由貿易協議的談判。

路透社5月5日的報道中提到，歐洲議會2020年的一項研究顯示，與印度達成貿易協議可以給歐盟帶來高達85億歐元的潛在裨益。

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報道分析稱，歐盟加強其在印太地區影響力的新計劃也將贏得印度的支持，它將利用從安全到衛生等領域來保護歐盟利益並對抗中國，儘管歐盟堅稱其戰略並非針對北京。

歐盟和印度之間的自由貿易協議談判2013年走入死衚衕，雙方分歧主要是國家採購和農業。

印度目前是歐盟的第十大貿易夥伴。雙方2007年開始就自由貿易協定展開談判，由於在汽車、葡萄酒關稅等問題上存在分歧，談判於2013年擱置。