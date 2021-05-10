狗狗幣可用於支付太空任務費用　SpaceX在2022年發射衛星到月球

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-05-10 15:05

美國太空探索技術公司（SpaceX）創辦人馬斯克（Elon Musk）5月9日宣布，公司會於2022年首季啟動「DOGE-1登月任務」（DOGE-1 Mission to the Moon，簡稱DOGE-1），將衛星DOGE-1發射到月球。公司接受客戶以加密貨幣狗狗幣（Dogecoin）支付。

狗狗幣：圖為美聯社發布日期為4月20日的設計圖片，顯示狗狗幣的標誌。（AP）

馬斯克9日在Twitter上表示：「SpaceX於2022年發射DOGE-1衛星到月球、以狗狗幣支付的任務、是太空第一個加密貨幣、太空第一個迷因（Meme）。」

SpaceX商業銷售副總裁Tom Ochinero發聲明稱，DOGE-1將證明加密貨幣在地球軌道之外的應用，並為星際貿易奠定基礎。

DOGE-1由加拿大幾何能源公司（Geometric Energy Corporation）負責執行。它9日就DOGE-1登月任務進行公布，但聲明中沒透露它的費用。

馬斯克曾在喜劇小品電視節目《周六夜現場》（Saturday Night Live）中，指狗狗幣是「騙局」（Hustle），導致它價格一度急跌三成。