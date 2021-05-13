美國務院報告批中國新疆變「露天監獄」

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-13 10:40

美國務院5月13日公布2020年度《2020年國際宗教自由報告》，批評中國迫害少數民族，稱中國政府實質上將新疆地區變成「露天監獄」（open-air prison）。中國駐華盛頓大使館未就報告回應媒體置評的要求。惟北京經常譴責美國的干預、偽善、並試圖將其人權標準強加給其他國家。

美國務院13日公布《2020年國際宗教自由報告》（2020 Report on International Religious Freedom），由美國國會授權編撰，列出全球各地違反宗教自由的實例、美國務卿布林肯（Antony Blinken）12日發布。

美國務院國際宗教自由辦公室（Office of International Religious Freedom）高級官員納德爾（Daniel Nadel）在國務院的簡報會上稱，中國將新疆變成「露天監獄」，形容北京方面監視民眾一舉一動，以及對對新疆地區維吾爾族人及其他穆斯林族群實行強制勞動。

他稱外界在早期已看到，中國很依賴用營舍去教育以及進行強迫勞動，他說中國正雄心勃勃地努力從根本上，將整個地區變成露天監獄。

中國歡迎實地視察

美國發表報告之際，正值美國、德國及英國等國家5月12日在聯合國舉行新疆問題網上會議。會上要求中國停止在新疆打壓維吾爾族。中國則反對帶有偏見的調查，強調歡迎外界到新疆視察。

中國在會前曾經要求聯合國其他成員國不要參加，但最終有大約50國代表出席，北京亦有派人發言，稱中國在新疆問題上沒有任何隱瞞，重申新疆會一直開放和歡迎所有人到當地，並強調反對任何建基於謊言和有罪推定的調查。

新疆的維吾爾族人權問題一直受到國際社會關注。中方以「再教育營」預防極端主義和恐怖主義、提供技能培訓的做法，被普遍質疑為違背人權的無端拘禁和政治宣傳。近來諸如歐美等政府及官方人物亦多番就此公開批評，並以此為由實行制裁。