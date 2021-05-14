以巴衝突｜姬嘉鐸Rihanna發文關注惹批評　名模Hadid姐妹支持巴人

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-14 12:13

以色列和巴勒斯坦的衝突未見緩和，引起國際關注，擔心最終將爆發戰爭。以色列影星姬嘉鐸（Gal Gadot）5月12日發文指對局勢感到心碎。但由於她曾於以色列軍隊服役，加上她的推文連巴勒斯坦一字都未有提起，因此遭到批評。

姬嘉鐸表示，她的國家處於戰爭，為家人、朋友和同胞感到擔憂，形容這是持續很久的惡性循環。她指，以色列值得作為自由和安全的國家生活，「我們的鄰舍都值得一樣」。

她提到，「我為受害者和他們的家人禱告，我祈求這種難以想像的敵意將結束，我祈求我們的領袖能夠找到解決方法讓我們和平共處，我祈求有更好的日子」。

姬嘉鐸的言論卻隨即引起部份人批評。有人指出，姬嘉鐸連巴勒斯坦一字都未有提起，是「拒絕承認巴勒斯坦人和他們的苦難」，並形容是壓迫者所用的慣常技倆。姬嘉鐸服役時曾參與2006年黎巴嫩戰爭，2014年加沙戰爭她也曾發文支持以軍。

圖為2018年3月4日，電影《神奇女俠》影星姬嘉鐸於加州出席奧斯卡金像獎頒獎典禮。（Getty Images）

Rihanna也發文關注以巴衝突，指「無辜的以色列和巴勒斯坦兒童於防空洞避難」。但她的言論同樣惹來批評，指「巴勒斯坦沒有防空洞」，「加沙的巴勒斯坦人沒有地方可以避難和逃走」。

父親是巴勒斯坦人的名模Bella Hadid和Gigi Hadid則支持巴勒斯坦人。她們表示，人不能提倡種族平等、性小眾和女性權利，譴責腐敗和虐待的政權以及其他不公現象，卻選擇無視巴勒斯坦人被壓迫。