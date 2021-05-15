美國眾議院共和黨人選出第三把手　特朗普支持者斯蒂芬尼克當選

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-15 10:25

美國國會眾議院共和黨人5月14日選出紐約州共和黨籍聯邦眾議員斯蒂芬尼克（Elise Stefanik）進入黨內領導層，接替被罷免的莉茲．切尼（Liz Cheney）出任眾議院共和黨會議主席。

眾議院共和黨人當日召開閉門會議，投票選出斯蒂芬尼克出任眾議院共和黨會議主席。由於不滿眾議院共和黨人不經充分討論便快速推進斯蒂芬尼克的接任程序，德克薩斯州共和黨籍聯邦眾議員羅伊（Chip Roy）與斯蒂芬尼克競爭職位。美國媒體報道，斯蒂芬尼克得到134票，羅伊僅得到46票。

斯蒂芬尼克現年36歲，2015年起出任聯邦眾議員，因為堅定支持美國前總統特朗普（Donald Trump）而成為頗受關注的共和黨「新星」。眾議院兩次彈劾特朗普的期間，斯蒂芬尼克高調為特朗普辯護。斯蒂芬尼克當選眾議院共和黨會議主席後出席新聞發布會，稱特朗普是共和黨團隊的關鍵組成部分。

圖為2021年5月14日，美國眾議院少數黨領袖麥卡錫和共和黨籍聯邦眾議員斯蒂芬尼克於國會山莊會見記者。（美聯社）

眾議院共和黨人12日以破壞黨內團結為由，罷免眾議院共和黨三號人物莉茲．切尼眾議院共和黨會議主席的職務。隨後，斯蒂芬尼克致信眾議院共和黨人，自薦接任眾議院共和黨會議主席。

莉茲．切尼曾屢次公開抨擊特朗普有關總統選舉存在大規模舞弊的言論。遭到罷免後，她仍然堅持自己的立場，表示將致力於重建共和黨並將發揮領導作用，「盡一切可能」確保特朗普無法再次入主白宮。莉茲．切尼是前副總統切尼（Dick Cheney）的女兒。