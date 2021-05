WhatsApp新私隱條款5月15日生效　德國南非出招應對

撰文: 房伊媚 最後更新日期: 2021-05-15 18:53

通訊應用程式WhatsApp的新私隱政策條款5月15日生效,德國及南非政府用不同方法來應對WhatsApp新條款,希望保障國民私隱。

WhatsApp:圖為美聯社發布日期為2017年3月10日的設計圖片,顯示WhatsApp的標誌。(AP)

德國漢堡數據保護和資訊自由專員(Hamburg Commissioner for Data Protection and Freedom of Information)卡斯珀(Johannes Caspar)11日表示,他已發出緊急命令,禁止WhatsApp母公司Facebook在3個月內,為公司自身目的去處理WhatsApp用戶的個人資料。

南非的資訊監管機構13日指,已致函WhatsApp要求它修改其在南非的私隱政策,令政策標準與它在歐盟使用的標準一致,因為南非《個人資料保護法》(POPIA)的私隱制度,與歐盟的制度非常相似。南非正就此事尋求法律意見。但南非的要求未得到WhatsApp同意。

WhatsApp於2021年1月通知用戶,他們需要同意WhatsApp的新私隱政策條款,否則他們在條款生效後不能使用WhatsApp,引來眾多用戶抗議,這間公司之後延遲計劃,改為要求用戶在5月15日前確認接受有關安排。