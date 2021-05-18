墨西哥總統就1911年托雷翁華人大屠殺慘案道歉

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-05-18 12:03

墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）5月17日為1911年革命軍於托雷翁（Torreón）屠殺逾300名華人道歉。他稱，道歉的目的是確保同類事件不會再次發生。

洛佩斯表示，道歉的目的是確保同類事件不會再次發生，並提到大屠殺期間，有華人被虐待至傷殘或被吊於電線杆。他說，這種歧視是基於最可恥和冒犯的刻板印象，「這些愚蠢的想法轉移到墨西哥」，「除了排斥和虐待之外還加上滅絕」。

1800年代，很多華裔工人移民到墨西哥，部份人擔當鐵路工人，其他人則於托雷翁做生意和開設農場甚至銀行。部份墨西哥人不滿華人搶走他們的工作或使到工資下降，也有人忌妒華人的經濟成就。

托雷翁是鐵路重鎮，掌握通往美國北行的鐵路。墨西哥革命期間的1911年5月13日至15日，革命軍攻佔托雷翁，303名華人慘遭殺害，包括婦孺。成功推翻迪亞斯（Porfirio Díaz）的馬德羅（Francisco I. Madero）曾承諾就大屠殺作出補償，但他其後再被推翻，墨西哥一直未有賠償。

中國央視報道，中國駐墨西哥大使祝青橋以及科阿韋拉、杜蘭戈兩州的州長出席紀念和致歉儀式。祝青橋表示，歷史是最好的教科書。回顧歷史，是要汲取歷史教訓，防止悲劇重演；回顧歷史，是要倍加珍惜中墨友好；回顧歷史，是要創造更加美好的未來。中方願同墨方一道，堅持真誠友好，持續深化各領域互利友好合作，進一步造福兩國人民，為構建人類命運共同體作出更大貢獻。