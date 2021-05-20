以巴衝突丨美國無意支持聯合國安理會提出決議　哈馬斯稱停火在即

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-20 04:10

以巴衝突持續多天，法國5月18日準備向聯合國安理會提交決議草案，促進以巴雙方停火。美國駐聯合國代表19日則表示，不會支持有關決議。

美國傳統上是以色列的盟友，華府駐聯合國大使托馬斯—格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）18日曾表示，安理會現時發表聲明無助緩和局勢。其代表團發言人19日亦重申美國的立場不變，指美國一直專注於密集的外交方式斡旋，因此不會支持可能損害化解成效的行動。

法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）同日表示，希望安理會可以盡快表決以巴決議草案。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）認為，安理會一個統一而強大的聲音可以在這個和其他情況帶來重份量的影響力。

圖為2021年5月18日，加沙城有巴勒斯坦人於以色列的空襲受傷，送往希法醫院接受治療。（Getty Images）

假如聯合國安理會需要通過決議案，需要獲9名成員國支持，而且美英法中俄不會否決下才能通過。

另外以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）同日與美國總統拜登（Joe Biden）第四度通話後表示，當地對巴勒斯坦哈馬斯（Hamas）武裝份子的軍事行動會繼續進行。不過哈馬斯政治高官馬爾祖克（Moussa Abu Marzouk）接受黎巴嫩傳媒訪問時提到，預計哈馬斯可以在一、兩天內與以色列達成停火協議。