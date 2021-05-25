烏克蘭將禁止航班來往白羅斯　歐洲多間航空公司停飛白羅斯領空

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-25 16:42

白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）要求瑞安航空（Ryanair）一架客機迫降首都明斯克（Minsk）並拘捕一名異見記者事件，在國際引發巨大爭議。烏克蘭5月25日宣布，自5月26日起將禁止航班來往白羅斯。歐洲多間航空公司也宣布停止飛越白羅斯領空，以響應歐盟發起的制裁。

烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmygal）表示，自5月26日起禁止飛機航班來往白羅斯，從白羅斯入境當地的旅客，也將不能用烏克蘭的機場轉機。

烏克蘭總理什梅加爾宣布，自5月26日起禁止航班來往白羅斯，圖為他5月21日在社交網站上傳的圖片（Twitter@Denys Shmygal）

另一邊廂，歐盟已在5月24日宣布制裁白羅斯，禁止對方航班進入歐盟領空與使用歐盟的機場，回應異見記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）被捕事件。歐盟並要求聯合國國際民用航空組織（ICAO）調查事件，又要求白羅斯立即釋放普羅塔塞維奇。

歐洲多家航空公司響應歐盟的制裁，法國航空（Air France）、芬蘭航空（Finnair）、德國漢莎航空（Lufthansa）、波羅的海航空公司（Air Baltic）等陸續宣布停止飛越白羅斯領空。亞洲的新加坡航空（Singapore Airlines）也指會更改某些航班的航道，以避開白羅斯領空。

另一邊境與白羅斯接壤的國家立陶宛（Lithuania），已停飛所有需飛越白羅斯領空的航班。

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