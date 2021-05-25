白羅斯迫降客機後拘捕異見記者　歐盟可以如何反擊？｜新聞教室

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-05-25 18:02

白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）5月23日要求一部客機在首都明斯克（Minsk）緊急降落，並拘捕機上的異見記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich），引來歐盟極度不滿，愛爾蘭外長科文尼（Simon Coveney）5月24日說，這事情實際上是得到國家支持的「空中劫機」，一些歐盟國家附和這說法。歐盟或採取更多行動來制裁白羅斯，究竟歐盟可以做什麼？

白羅斯：圖為2021年5月24日，波蘭華沙民眾上街示威，抗議白羅斯異見記者普羅塔塞維奇被捕。（Reuters）

歐盟已對白羅斯實施的制裁

事實上，歐盟早於2020年10月1日對白羅斯推行制裁，以回應白羅斯政府打壓民眾示威的行動。

歐盟已對88名與白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）政府有關的人士、以及7間機構，推行旅行禁令和凍結資產禁令。歐盟公民和企業禁止向在歐盟制裁名單上的人士和公司提供資金。

歐盟：圖為2021年5月24日，立陶宛總統瑙塞達在比利時首都布魯塞爾出席歐盟峰會。（Reuters）

歐盟或會採取的行動

英國廣播公司（BBC）就分析指，歐盟可以採取這些行動：

1. 禁止國營的白羅斯航空公司（Belavia）的飛機在歐盟機場降落。

2. 立陶宛呼籲歐盟領袖共同公布一份建議書，建議歐盟航空公司暫停讓飛機飛越白羅斯領空。這是因為一個國家讓其他國家航空公司使用領空時，本來可以賺取金錢。

3. 立陶宛建議歐盟，呼籲暫停讓白羅斯參加國際民用航空組織（ICAO）。ICAO是聯合國機構，負責監察國際航空標準。

4. 歐盟領袖正研究，擴大對盧卡申科政府有關人士和實體的旅行禁令和資產凍結。

5. BBC又報道，有歐盟成員國提議，討論暫停從白羅斯運往歐盟國家的所有運輸工作、包括地面運輸。

白羅斯：圖為2021年5月24日，白羅斯異見記者普羅塔塞維奇，身處白羅斯首都明斯克的拘留所。（Reuters）

英媒：報復措施有限

路透社5月24日指，西方國家可選擇的報復措施，看來仍然有限。

報道提及，國際民用航空組織（ICAO）沒有監管權。除了自歐洲起飛或降落的直航航班外，歐盟沒有權去管理其他在白羅斯起飛和降落、或飛越白羅斯領空的飛機。

白羅斯位於歐洲內部和歐亞之間的航線上，飛機繞過白羅斯會減慢飛行速度，並增加航空公司的成本。