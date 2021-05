新冠肺炎｜國藥疫苗第三期臨床試驗結果首次正式發表

撰文: 孫素青 最後更新日期: 2021-05-27 02:34

國際醫學期刊《美國醫學會雜誌》(JAMA)5月26日刊登國藥新冠滅活疫苗的第三期臨床試驗結果,是全球首次。結果顯示疫苗普遍有效阻止有病徵的感染情況。

有關報告名為《兩種新型冠狀病毒滅活疫苗對成人COVID-19感染的保護效力評價》(Effect of 2 Inactivated SARS-CoV-2 Vaccines on Symptomatic COVID-19 Infection in Adults),根據中國生物新冠滅活疫苗第三期臨床試驗結果,總結分析中國生物所屬北京生物製品研究所(BIBP)及武漢生物製品研究所(WIBP)新冠滅活疫苗在第三期臨床試驗的有效性和安全性等。

2020年12月25日,工作人員在國藥集團中國生物北京生物製品研究所的新冠病毒(SARS-CoV-2)滅活疫苗分包裝車間內檢查產品包裝質量。(新華社)

報告提到,該項臨床研究的兩款疫苗WIV04和HB02分別由武漢生物製品研究所和北京生物製品研究所研製和生產,所用毒株(WIV04和HB02株)分別分離自武漢市金銀潭醫院的兩名患者。

研究有超過4萬名志願者參與,他們分別接種最少一劑疫苗或明礬(Alum)疫苗佐劑。結果顯示,接種兩款新冠滅活疫苗兩針後14天,與明礬相比,WIV04疫苗組保護效力為72.8%,HB02疫苗組的保護效力為78.1%,同樣存在顯著性差異 。

報告認為該兩款新冠滅活疫苗普遍有效減低有徵狀感染,而且出現嚴重副作用的情況非常罕有,不良反應通常都是注射部位疼痛。

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活,請點擊放大觀看: