中美競爭｜美國參院領袖力推新法提振本土晶片業　或本週末表決

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-27 14:34

美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）5月26日稱他將致力推動快速通過一個總值2000億美元的法案，撥款促進美國晶片業及科學研究，挑戰中國在科技方面領導力，當中包括5G、人工智能及量子電腦等。

他希望民主及共和兩黨議員支持，一同通過《美國創新及競爭法》（ United States Innovation and Competition Act）。舒默稱尋求在「本週結束前」對法案表決。

舒默稱法案「將促進美國的創新，並且維持我們的競爭優勢，不僅為了今後幾年，也為了未來世代」。

提案旨在處理美國落後中國競爭對手的多個科技領域，包括半導體生產，其中一項重要條款旨在解決半導體短缺問題。

圖為美國參議院多數黨領袖舒默。（AP）

這個長達1400頁的計劃，是之前一個名為《無盡前沿法案》（Endless Frontier Act）的一部分。

法案項下政府將撥款支持以下環節：

・撥款520億美元，支持美國本土半導體生產；

・撥款810億美元改革美國國家科學基金會（National Science Foundation），涵蓋 2022至2026財年；

・撥款169億美元，支持能源部加強研發，以及支持關鍵科技方面的能源相關供應鏈，涵蓋 2022至2026財年；

・撥款100億美元，支持美國太空總署（NASA）人類登陸系統計劃（Human Landing System Program）。