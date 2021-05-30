歐洲多國爆發示威　抗議白羅斯迫降客機拘異見記者

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-30 13:15

歐洲多個國家5月29日爆發示威，抗議白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）迫降瑞安航空（Ryanair）客機逮捕異見記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）。

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波蘭

首都華沙（Warsaw）和克拉科夫（Krakow）有示威。普羅塔塞維奇的父母當天在華沙出席集會，現場有幾百名民眾聚集。他的母親納塔利婭（Natalia）要求歐盟各國和美國幫忙向白羅斯施壓，要求釋放普羅塔塞維奇、其女友薩佩加（Sofia Sapega）和所有政治犯。

立陶宛

白羅斯反對派領袖齊哈諾斯卡亞（Sviatlana Tsikhanouskaya）號召立陶宛民眾集會。正在立陶宛流亡的她當天在首都維爾紐斯（Vilnius）告訴現場約150名示威者，立陶宛和全球的聲援讓她很感動。

烏克蘭

首都基輔（Kiev）約100人上街，當中大多為白羅斯人。現場有民眾「打小人」，用鞋敲打白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的肖像。其中一名示威者形容白羅斯此舉與朝鮮無異，稱「一個朝鮮正逐步（在白羅斯）建成」。

俄羅斯

數名白羅斯人當天在白羅斯駐莫斯科大使館前聚集。