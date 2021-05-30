哥倫比亞反政府示威惡化　出現「軍民巷戰」　總統增兵鎮壓

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-30 22:34

哥倫比亞（Colombia）不滿政府的民眾繼續上街示威，總統杜克（Iván Duque Márquez）增兵應對，第三大城市卡利（Cali）至少13人死亡。聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）5月30日呼籲進行獨立調查。

示威者無懼哥倫比亞軍方增兵繼續抗爭。總統杜克（Iván Duque Márquez）決定派遣軍隊「恢復秩序」。除了現已在卡利的1141名士兵，他28日宣布，在卡利部署7000多名軍人。29日，軍方加強對卡利的控制。

政府稱在示威持續逾1個月期間，已有59人死亡，當中包括卡利的死亡人數。國防部稱，平民及執法人員受傷人數合計逾2300人。人權觀察組織（Human Rights Watch）引述「可靠的報告」稱全國至少63人死亡，更稱卡利的情況「非常嚴重」。

法媒引述一名22歲的匿名目擊者稱，一批示威者在記念示威滿1個月之際，現場突傳出槍聲：「他們開始屠殺人們」。目擊者稱5名身穿便服的人躲在樹木後方開槍。網上流傳的影片證實他的說話。警方稱他們在調查此事。

卡利市安全部長羅哈斯（Carlos Rojas）稱，卡利南部「出現真實的（軍民）對抗以及差不多是巷戰的狀態。不止很多人失去性命，而且有大批人受傷。」

哥倫比亞示威：圖為5月28日，卡利市一名示威者死亡，圖為醫護人員前往收回他的遺體。這名示威者生因報復同伴被槍殺而身亡。（AP）

反稅改之後 續有更多訴求

這一波示威，緣於杜克政府推出的稅收改革措施引起不滿，部分人上街示威。雖然立場右翼杜克已撤回這個有爭議的方案，示威者稱他們仍將繼續上街。

政府稱改革旨在穩定遭受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情重創的經濟。但工人階級和中產階級稱此舉對富人有利，卻令他們的生活壓力更大。

杜克5月2日撤回稅改建議，財政部長1天後辭職，但示威者隨後提出，要求撤回醫療改革的建議，並要求讓所有民眾有100萬披索（約2,088港元）的基本收入，外加更多要求。哥倫比亞的示威由最初人們抗議稅革，發展到後來反映出人們在社會、政治和經濟上的不滿。