輝瑞疫苗｜以色列有人接種第2劑後患心肌炎　公司稱與產品無關

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-02 14:17

以色列衞生部6月1日稱部份年輕男子接種第2劑輝瑞疫苗後出現心肌炎（Myocarditis）。美國藥廠輝瑞（Pfizer）回應稱並未觀察到接種疫苗後，出現比預期在一般人群中更高心肌炎發病率。輝瑞稱它留意到以色列對那些個案的觀察，並稱與公司出品的疫苗沒因果關係。

以色列衞生部委託3組專家研究，其後發聲明稱：「接受第2劑輝瑞疫苗的16歲至30歲男性，與出現心肌炎之間可能存在關聯」。

研究小組發布報告稱，2020年12月至2021年5月期間，國內逾500萬接種疫苗的人中，有275心肌炎病例，大多數病人為30歲以下男性，尤其是16至19歲之間人士；他們被發現是在接種第2劑輝瑞疫苗後出現症狀。

調查報告稱，95%心肌炎個案被界定為溫和的，病人都在入院不多於4天後出院。這在心肌炎的病例中是常見的。不過報告也指出，有1個死亡個案與心肌炎有關，但未最終確定它與接種的聯繫。

報告內文也發現，疫苗與患上心肌炎的情況，隨着接種者年齡增長減少。

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以色列供國民注射的新冠肺炎疫苗，大部分是輝瑞疫苗。

美國疾病控制和預防中心（CDC）亦在調查心肌炎和mRNA（信使核糖核酸）疫苗之間存在關係的可能性。CDC監測系統沒發現比預期更多的心肌炎病例，但顧問小組認為應該讓醫療保健提供者知道「潛在不良事件」的報告。

美國5月下旬稱，國內小部份年輕人接種疫苗後出現心肌炎，CDC諮詢小組正調查疫苗與心肌炎是否有因果關係。

根據CDC免疫實踐諮詢委員會5月17日發表的聲明稱，患上心肌炎個案以男性居多，主要是發生在青少年及年輕成年人身上，他們普遍是接種第二劑使用信使核糖核酸技術的疫苗4天後，出現心肌炎狀況。