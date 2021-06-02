新冠肺炎丨泰國布吉將按計劃7月起重開　完全接種疫苗人士免隔離

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-02 22:29

泰國旅遊局（Tourism Authority of Thailand）表示，仍計劃自7月1日起重開布吉島（Phuket），讓那些來自低風險地區、已完全接種新冠疫苗的人士，獲准直接飛往布吉，而不需要接受隔離。

泰國之前在3月已表示計劃讓布吉自7月起重開，但隨着當地疫情自4月起升溫，外界一直關注會否有變數，如今泰國旅遊局稱計劃依舊。

美國有線新聞網絡（CNN）6月1日報道，旅遊局局長育他沙（Yuthasak Supasorn）表示「在最初階段，只有完全接種疫苗的遊客獲准入境（免受隔離），6歲以下的兒童除外」。他預計在7月至9月，將有12.9萬名旅客到訪布吉。

泰國新冠肺炎疫情：圖為2021年3月31日泰國布吉有人在海灘上嬉水。（Reuters）

逗留7天後可往泰國其他地方

這些旅客可以在布吉自由活動，然後在至少逗留7天後，可獲准到泰國其他地方。不過育他沙也表示，這安排仍要取決於泰國整體疫情情況，未來有可能出現變數。

他又說，假如這次的先行計劃進展順利，將在數個月內擴展至9個另外的旅遊地點，包括曼谷、芭堤雅、蘇梅島及華欣。

計劃的進一步詳情仍有待確認，例如哪些地方有資格獲列為低風險國家。旅遊局說，局方在可行時會定期於網站更新資料。

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