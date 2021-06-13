G7峰會丨消息人士指會議氣氛良好　各領袖同意聯合應對中國

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-06-13 04:16

七國集團（G7）峰會6月12日進入第二天會期，中國問題成為焦點。一名白宮高層表示，與會領袖就中國的不公平出口及侵犯人權問題達成共識。而加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）亦在會上提出共同應對中國威脅。

美國總統拜登（Joe Biden）一名高層官員向路透社表示，G7峰會領袖一致願意指出中國侵犯人權及違反大家共同價值中的基本自由，並同意採取行動回應，確民主國家之間的供應鏈足以互相支持。

根據世貿的法律架構，中國被列為非市場經濟，容許包括美國在內的貿易夥伴利用特殊框架，判斷中國的出口產品是否以不公平的低價出售，假如證實有其事，就可以向中國貨品加徵反傾銷關稅。

七國集團（G7）峰會6月12日進入第二天會期，有消息人士透露，今次會議氣氛良好，一改以往數年由時任美國總統特朗普出席時的混亂情況。（Reuters）

另一名消息人士則表示，G7在中國問題上普遍處於同一陣線，指杜魯多在會上表示，G7需要就一致應對中國的挑戰建立共識，向外界展示作為組織的團結力及共同行動力。

路透社亦報道，有知情人士形容，特朗普（Donald Trump）執政時，峰會的氣氛非常混亂，大家當時在會上花大部分時間嘗試保持G7齊整。不過拜登出席今次峰會，以往的憂慮都一掃而空，各人可以坦誠討論，而且亦無需將「俄羅斯不會重返G7」掛在嘴邊。