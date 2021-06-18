拜登簽署法案　六月節定為美國紀念廢除奴隸制聯邦假日

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六月節（Juneteenth）成為紀念美國廢除奴隸制度的全國節日的法案，6月17日經美國總統拜登（Joe Biden）簽署生效。

它全名為《六月國家獨立日法案》（Juneteenth National Independence Day Act），今後每年6月19日，都是「6月國家獨立日」假日。

六月節成為近40年來第一個新的聯邦假日。它也是國會近40年來設立的第一個新的聯邦假日。

法案15日在參議院一致通過，16日在眾議院以415票對14票通過。

拜登在簽署法案的活動上稱：「我成為總統僅數月，但我想這個會被歷史記下。對我來說，這是（簽署法案）我成為總統以來一大榮幸。」

圖為美國總統拜登6月17日在白宮東廳簽署法案，六月節正式成為聯邦假日。（AP）

聯邦軍官格蘭傑（Gordon Granger）1865年6月19日在德州加爾維斯頓（Galveston）宣讀命令，告知德州的奴隸，他們獲得自由。美國內戰在數月前的4月9日結束。

1865年6月19日自此被稱為Juneteenth。它是由June及nineteenth兩字合成。

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因德州大多數的奴隸主抵制及拖延執行，時任總統林肯對《解放奴隸宣言》（ Emancipation Proclamation）簽署生效逾2年半後，德州的奴隸在內戰結束後數月才獲得解放，逾350萬人得以自由。

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