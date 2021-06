聯合國擬將大堡礁列入瀕危世遺　中國回應澳洲指控

撰文: 高江進 最後更新日期: 2021-06-23 01:59

聯合國教科文組織協會(UNESCO)6月21日發表報告,提議將大堡礁列作「世界瀕危遺產」。澳洲強烈反對,直言這決定有「政治因素」,暗示中國幕後施加影響。中國外交部發言人趙立堅否認澳洲的指控,認為它反映部份澳洲人的「意識形態偏見」。

趙立堅在回應事件時稱:「就像澳洲一些人,一直以來出於意識形態偏見、散布涉華謠言和虛假訊息一樣,剛才你(指發出提問的記者)提到的有關說法,完全是毫無根據的抹黑污衊。」

第44屆世界遺產委員會會議7月16至31日在網上召開,舉辦地點是中國福州。委員會有21成員國,與會代表將探討當前工作,以及2020年因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情推遲年會而遺留的內容。會議主席將由中國教育部副部長、中國聯合國教科文組織全國委員會主任田學軍擔任。

會議的重點內容是審查已列入《世界遺產名錄》的255處遺產地的保護狀況,這些遺產地中有53處已被列入《瀕危世界遺產名錄》。

生態豐富多樣的大堡礁。(Daniel Pelaez Duque/Unsplash)

澳洲環境部長蘇珊・利(Sussan Ley)稱坎培拉會就有關建議提出挑戰,稱背後有不可告人的目的影響調查結果。她稱:「這決定是有缺陷的。顯然背後有政治因素。」她稱已向教科文組織總幹事阿祖萊(Audrey Azoulay)表達澳洲的關切。

當她在國會面對有關提問時,她拒稱自己是不是在指控北京。

路透社22日引述一澳洲政府匿名人士稱,將大堡礁列作「世界瀕危遺產」的立場,是中國的意思。消息人士稱:「我們將上訴,但這在中國的控制之中。」

惟不止一個媒體引述環保團體及專家稱,聯合國的決定凸顯澳洲應對氣候變化不力。當中包括Oceans for the World Wide Fund for Nature-Australia負責人萊克(Richard Leck)。

圖為澳洲大堡礁的「珊瑚花園」。(Reuters)

倘若大堡礁真被列為瀕危世遺,將是首次有世界自然遺產因氣候變化影響被列入瀕危名錄。此舉雖有助有關方面取得撥款以及藉此宣傳,但令景點吸引力減低,會對澳洲近7萬旅遊業職位構成影響。

因氣候暖化導致珊瑚白化日趨嚴重的大堡礁,疫情爆發前每年有約500萬人次到訪,大堡礁相關旅遊業每年收益達64億澳元。