聯合國擬將大堡礁列入瀕危世遺　中國回應澳洲指控

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-06-23 01:59

聯合國教科文組織協會（UNESCO）6月21日發表報告，提議將大堡礁列作「世界瀕危遺產」。澳洲強烈反對，直言這決定有「政治因素」，暗示中國幕後施加影響。中國外交部發言人趙立堅否認澳洲的指控，認為它反映部份澳洲人的「意識形態偏見」。

趙立堅在回應事件時稱：「就像澳洲一些人，一直以來出於意識形態偏見、散布涉華謠言和虛假訊息一樣，剛才你（指發出提問的記者）提到的有關說法，完全是毫無根據的抹黑污衊。」

第44屆世界遺產委員會會議7月16至31日在網上召開，舉辦地點是中國福州。委員會有21成員國，與會代表將探討當前工作，以及2020年因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情推遲年會而遺留的內容。會議主席將由中國教育部副部長、中國聯合國教科文組織全國委員會主任田學軍擔任。

會議的重點內容是審查已列入《世界遺產名錄》的255處遺產地的保護狀況，這些遺產地中有53處已被列入《瀕危世界遺產名錄》。

生態豐富多樣的大堡礁。（Daniel Pelaez Duque/Unsplash）

澳洲環境部長蘇珊・利（Sussan Ley）稱坎培拉會就有關建議提出挑戰，稱背後有不可告人的目的影響調查結果。她稱：「這決定是有缺陷的。顯然背後有政治因素。」她稱已向教科文組織總幹事阿祖萊（Audrey Azoulay）表達澳洲的關切。

當她在國會面對有關提問時，她拒稱自己是不是在指控北京。

路透社22日引述一澳洲政府匿名人士稱，將大堡礁列作「世界瀕危遺產」的立場，是中國的意思。消息人士稱：「我們將上訴，但這在中國的控制之中。」

惟不止一個媒體引述環保團體及專家稱，聯合國的決定凸顯澳洲應對氣候變化不力。當中包括Oceans for the World Wide Fund for Nature-Australia負責人萊克（Richard Leck）。

圖為澳洲大堡礁的「珊瑚花園」。（Reuters）

倘若大堡礁真被列為瀕危世遺，將是首次有世界自然遺產因氣候變化影響被列入瀕危名錄。此舉雖有助有關方面取得撥款以及藉此宣傳，但令景點吸引力減低，會對澳洲近7萬旅遊業職位構成影響。

因氣候暖化導致珊瑚白化日趨嚴重的大堡礁，疫情爆發前每年有約500萬人次到訪，大堡礁相關旅遊業每年收益達64億澳元。