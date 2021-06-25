聯合國人權理事會議　中國對西方國家侵犯移民人權嚴重關切

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-25 14:23

中國常駐聯合國日內瓦代表團公使蔣端6月23日出席聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）第47次會議，並在與移民權利問題特別報告員對話時說，對於美國、歐盟、英國、澳洲、加拿大等侵犯難民及移民權利的行徑，中方表示嚴重關切。

蔣端稱，有關國家將移民長期羈押在條件惡劣的移民拘留中心，缺乏食物、水、醫療衛生等基本服務，導致大量移民非正常死亡，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間，這些移民拘留中心成為疫情「重災區」。

圖為2021年6月21日移民家庭進入美國後，在德州拉霍亞等候被帶進政府處理邊境問題的設施。（Getty）

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他說，中方尤其關切美國採取「骨肉分離」做法，強行將移民兒童與其父母分開，許多兒童最終與父母、家人失散，釀成人間慘劇。

他稱，有的國家將移民關押在離岸拘留中心並進行虐待。有的國家將移民拘留中心交給私營機構運營，導致虐待、過度使用武力等事件經常發生，嚴重侵犯移民人權。

蔣端表示，中方呼籲人權理事會、人權高級專員辦事處和移民權利問題特別報告員持續關注全球各地移民拘留中心侵犯人權現象，督促有關國家立即停止在移民拘留中心侵犯人權的行為，關閉所有離岸拘留中心，立即停止「骨肉分離」做法，切實尊重和保護移民特別是移民兒童權利。