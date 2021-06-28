法國地方選舉第二輪投票結束　極右與馬克龍所屬政黨均失利

即時國際
撰文：
最後更新日期：

法國地方選舉第二輪投票結束，初步點票顯示，馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的極右國民聯盟與總統馬克龍（Emmanuel Macron）所屬的共和國前進黨，均未能勝出任何大區。

圖為6月27日，法國總統馬克龍夫婦前往勒圖凱巴黎普拉日投票區投票。（Reuters）

在上周舉行的首輪投票已顯示，極右國民聯盟的得票遜於預期，在第二輪的投票中亦無顯著改善。

以南部普羅旺斯-阿爾卑斯-藍岸大區為例，極右國民聯盟希望取得該區的選舉勝利，但多個政黨聯合起來對抗。綠黨在第二輪投票中退出以免分薄選票，目前點票顯示，共和黨候選人將勝出該區。

馬林勒龐批評對手用盡一切能力，阻止他們展示有能力領導地方政府。

總統馬克龍所屬的中間派共和國前進黨同樣慘敗，共和前進黨首次參加地區選舉，在首輪投票中無法取得任何大區的勝利。

根據出口民調顯示，傳統右翼共和黨預料將是最大贏家。在上周的首輪投票中，共和黨取得27%的選票，共和前進黨僅取得11%的選票。

法國地選極右成績平平　勒龐總統夢仍然只是夢？
法國地方選舉　極右翼政黨國民聯盟表現遜預期
遭繼父兼丈夫性侵多年因姦成孕　法國女殺人　當庭獲釋民眾鼓掌
英媒：法國德國倡議歐盟與普京舉行峰會　以改善關係

另外這次選舉投票率亦創新低，在首輸投票的投票率僅33%，第二輪投票亦預料僅34.5%，較2015年的地方選舉低超過15個百分點。外界批評這次低投票率反映國民不認為投票有用處，是一次「民主的災難」。

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。