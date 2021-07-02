法國調查Uniqlo及Zara等服飾品牌　涉隱瞞新疆侵犯人權問題

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-07-02 06:24

法國司法部門消息人士7月1日透露，當地檢察部門調查Uniqlo及Zara等合共四個服飾零售商，指它們涉嫌隱瞞中國在新疆違反人權的罪行。

路透社引述消息人士報道，法國反恐檢察部門接獲投訴後，轄下的違反人道罪行部門決定展開調查，而對象包括Uniqlo法國分公司、Zara母公司Inditex、時尚品牌SMCP及鞋類公司Skechers。

消息人士指，調查與中國對待新疆維吾爾族的方式有關，當中包括強制勞動。

兩間非政府組織曾在4月初向法國提出投訴，指控多間跨國企業，指它們隱瞞強制勞工及違反人道的罪行。

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Inditex發表聲明，否認指控內容，強調對任何方式的強制勞動採取零容忍態度，而且公司已經有政策和程序，確保供應鏈中不會有有關問題。公司亦會全面配合法國方面的調查。

SMCP亦表示，與全球各地的供應商合作，重申公司並沒有與報道提及地區的供應商有直接關係，並指公司會定期審核旗下供應商。

聯合國專家及人權組織曾估計，新疆近年有超過一百萬人被囚禁，當中大部分都是維吾爾族。有曾被囚禁的人士指，他們都是思想教育和虐待對象；人權組織認為，這批人都是廉價強制勞工的主要來源。不過中國一直否認指控。