1964東京奧運改變日本　奧林匹克博物館長談一場奧運如何刺激發展

一場奧運可以帶來什麼變化？這不單是影響運動員的人生，也會對主辦國帶來重大改變。日本奧林匹克博物館（Japan Olympic Museum）館長下湯直樹（Shimoyu Naoki）就向大家介紹1964年東京奧運會的遺緒，是如何影響日本國家發展。他表示，博物館希望承傳歷屆奧運會的歷史。
1964東奧如何改變日本
下湯直樹在7月7日一場視像形式主持的傳媒簡報會中，講述1964年的東京奧運歷史。據他所指，新幹線列車的首條路線、東海道新幹線1964年通車，就是用來迎接奧運。在籌備奧運期間，日本科技發展速度提高。
自1964年起，日本用衛星直播奧運賽事、用慢動作影片展示運動員英姿、以及用直升機協助直播馬拉松賽事。
廚師1964年時用新興的冷凍食品，成功為運動員準備新鮮而美味的饍食。另外，日本人當年對市容的意識亦提高，開始廣泛用塑膠桶收集垃圾。
將每一天視為轉機
對於記者提問哪一部份歷史有最重要的影響，令2020年東京奧運變成今天這個樣子，下湯直樹回答表示，他不能說是「某一天」令東京奧運變成今天這樣，因為各國多年來籌辦奧運時都遇到很多障礙和轉捩點，每次都有一些社會問題要解決，但民眾已從這些問題中恢復，因此要將每一天都視為轉機。
盼承傳歷史
下湯直樹說，博物館欲承傳歷史。運動員參加1964年奧運會時，將樹木種子帶到北海道種植。博物館的天花板和奧運五環裝飾，就是用他們種植的樹木製成，象徵日本承傳奧運歷史的決心。
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