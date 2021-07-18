西歐水災丨全球氣候變化誰也躲不過　極端天氣侵襲陸續有來

歐洲遭受連日暴雨，氾濫成災。洪水已造成超過170人死亡，其中德國受災最嚴重，房屋與車輛直接被洪水沖走，超過150人死亡，數百人失蹤。

儘管這次水災與氣候變化的關係還需要研究進一步證實，但全球溫度上升造成的全球氣侯變化，引發頻繁且嚴重的天災已一再應驗，而且陸續有來。



比利時布魯塞爾大學教授蒂埃里（Wim Thiery）表示，極端降水和氣候變化之間存在明顯的聯繫；波茨坦大學海洋物理學教授拉姆斯托夫（Stefan Rahmstorf）也表示，美加最近創下的高溫記錄，若沒有全球變暖的關係，幾乎不可能發生。

在6月較早時，熱浪侵襲加拿大及美國北部，加拿大卑詩省利頓（Lytton）錄得攝氏49.6度高溫，打破所有紀錄。一周的熱浪造成卑詩省超過700人猝死，當局相信大部分與酷熱天氣有關。

圖為7月17日，德國北威州的巴特明斯特艾費爾市。大雨造成的洪水過後，一片狼藉。（AP）

歐洲和北美的極端天氣災害揭示了兩個事實：全球未有準備應對氣候變化帶來的衝擊，同時氣候變化帶來的災害誰也沒法逃避，即使是如北美及歐洲這些已發展富裕國家。

這些都是正在回應「責任在發展中國家」論。全球氣候變化帶來的災害，普遍會為發展中國家帶來更大破壞，如孟加拉的農作物被毀、洪都拉斯的村莊被夷為平地、颱風海燕在2013年氣候問題談判前摧毀了菲律賓等等。世界資源研究所 （World Resources Institute）印度氣候主管凱爾卡（Ulka Kelkar）表示，發展中國家受到極端天氣來襲造成破壞，往往會被視為是發展中國家的責任。

但全球氣溫上升是長年累積的結果。儘管未達標準，歐洲碳排放正逐年下降。今天歐美同樣承受着過去一個多世紀的煤炭、石油和天然氣燃燒，製造大量溫室氣體的報應。

圖為7月17日，德國萊普州阿爾特納爾，一幢被洪水沖毀的房屋。（AP）

在6月格拉斯哥舉行的聯合國氣候談判，各國為達成減排目標訂立計劃。主要碳排放國，不論是美國、中國或俄羅斯，這些充滿政治磨擦的國家，也同意必須合作解決氣候問題。其中歐盟在日前宣布了最具野心的改革路線，包括在2035年停售汽油和柴油汽車，及設立「碳稅」向減排政策未達標的國家徵收關稅。

外界普遍認為，這些建議將遭到歐洲內部和其他國家的反對，也可能會促成貿易糾紛，談判前景未明。

但讓人不得不面對的現實，是多國公布的減排計劃，距離達成目標大都是在10年至20年後。這意味人類還需要面對一段長時間、愈來愈嚴重的天災。