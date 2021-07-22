利物浦海上商城遭剔出世界遺產名單　原因與愛華頓有關？

聯合國教科文組織（UNESCO）7月21日投票決定，將英國利物浦（Liverpool）海上商城從世界遺產名單上除名，指當地的新建築損害維多利亞時代港口的吸引力。



UNESCO委員會21日在中國舉行閉門投票後作出有關決定，聲明提到，包括英超球會愛華頓（Everton）準備在利物浦港口興建新球場在內的大興土木計劃，導致當地史蹟受到嚴重損害，喪失該市的本色和完整。

利物浦除了足球享負盛名外，披頭四（The Beatles）樂隊亦是舉世知名，圖為位於當地海濱的披頭四成員的銅像，背後為地標皇家利物大廈（Royal Liver Building）。（AP）

今次是史上第三度有地方遭UNESCO世界遺產名單上除名，對上兩次分別是2007的中東國家阿曼（Oman）的阿拉伯羚羊保護區（Arabian Oryx Sanctuary）及2009年的德國德累斯頓易北河谷（Dresden Elbe Valley）。

利物浦在2004年獲列入世界遺產，但UNESCO曾在2012年警告當地的住宅和辦公室大樓會損害景觀，結果不足二十年就被取消資格，市長安德森（Joanne Anderson）對有關決定感到非常失望和憂慮，並認為政府投資數以億計英鎊發展，令世界遺產的環境受益，因此她希望提出上訴。

利物浦市地區（Liverpool City Region）市長羅瑟勒姆（Steve Rotheram）則批評UNESCO決定倒退，指該市不應在維持遺產地位或活化舊社區和創造就業及機會之間作出二元選擇。